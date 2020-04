Pacientes com sintomas leves da Covid poderão ser atendidos por telefone

A partir desta segunda-feira (20), pacientes que apresentarem sintomas leves da Covid-19 ou outros problemas de saúde poderão ser atendidos por telefone em Teresina. O serviço está disponível através do número 0800 291 0084, que funciona de segunda a sexta-feira das 8h às 20h. A informação foi anunciada hoje pelo prefeito Firmino Filho (PSDB) em suas redes sociais.



De acordo com ele, a equipe médica que vai atuar diretamente neste serviço é formada por 22 profissionais da Atenção Básica distribuídos em escalas de serviço. Tratam-se de médicos que tiveram que ser afastados do atendimento presencial por serem do grupo de risco para a doença mas que, mesmo assim, se manterão na ativa pelo teleatendimento.



Teresina terá 0800 para atendimento por telefone a pacientes com sintomas leves da Covid-19 - Foto: O Dia

Inicialmente o usuário será atendido por uma unidade de resposta automática e, se houver necessidade, a ligação será imediatamente transferida para um médico. A medida visa justamente evitar o deslocamento de pacientes com sintomas leves da Covid para as unidades de saúde de modo que elas não lotem e nem haja formação de aglomeração. O paciente deve procurar o hospital somente se estiver com sintomas graves da doença como a sensação de fadiga, dor no peito e falta de ar.

"Esse é mais um serviço que tem como objetivo ajudar a população nesse momento, além de diminuir a circulação de pessoas na cidade. A ligação é gratuita", foi o que disse o prefeito Firmino Filho.

Além de fazer a ligação, o paciente pode também fazer uma vídeo conferência para que a equipe médica possa ver o usuário. O prefeito ressaltou que os médicos e demais profissionais envolvidos no serviço foram treinados e selecionados para estarem afastados do atendimento presencial.

Maria Clara Estrêla