Homem morre em Parnaíba após bater motocicleta em muro

Um homem identificado como Ertoni Francisco Rodrigues morreu após acidente automobilístico ocorrido na tarde deste sábado (25) na cidade de Parnaíba, litoral piauiense. De acordo com a Polícia Militar, ele conduzia uma motocicleta modelo Pop 100 quando perdeu o controle do guidão e acabou batendo de frente com um muro de uma residência.

Leia também: Colisão entre duas motocicletas deixa dois mortos em Geminiano do Piauí



Foto ilustrativa: MPPI

O acidente ocorreu no bairro Parque José Estevão. Conforme aponta o relatório do Comando do 2º BPM, Ertoni Francisco teve morte instantânea. Ainda não se sabe o que teria causado a perda do controle da direção por parte da vítima.

O veículo foi recolhido para perícia bem como o corpo de Ertoni, que foi levado para o IML.

É permitida a reprodução deste conteúdo (matéria) desde que um link seja apontado para a fonte!

Compartilhar no