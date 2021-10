Colisão entre duas motocicletas deixa dois mortos em Geminiano do Piauí

Uma colisão entre duas motocicletas deixou duas pessoas mortas no KM 429,9 da BR 407, no município deGeminiano do Piauí, na noite desse domingo (17). Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), as vítimas tinham 22 e 26 anos.



Foto: Reprodução/PRF

Ainda de acordo com a PRF, o homem de 22 anos – que pilotava uma Honda 160 Start – seguia sentido Jaicós a Picos, quando outro jovem de 26 anos – que estava numa Fan 160 – adentrou a contramão e colidiu frontalmente.

As vítimas que não tiveram as identidades reveladas morreram no local. Os corpos foram recolhidos pelo Instituto de Médico Legal (IML).

