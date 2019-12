Homem morre após colidir moto com caçamba na cidade de Marcolândia

Um grave acidente ocorrido neste sábado na cidade de Marcolândia, a 422 Km ao sudeste de Teresina, deixou uma pessoa morta. Um homem identificado apenas como José Luís, veio a óbito após colidir a motocicleta que pilotava contra uma caçamba próximo ao Posto Fiscal da cidade.



Leia também: Em um dia, PRF autua mais de 400 veículos nas estradas piauienses

De acordo com o capitão Edmilson Santos, comandante do GPM de Marcolândia. José Luís teria perdido o controle da motocicleta, quando colidiu com a caçamba. Após ele cair do veículo, uma carreta que passava pelo local acabou lhe atropelando.



Foto: Reprodução/Cidades na Net

“Ele teve óbito imediato. Não temos ainda informações sobre o motorista da carreta que o atropelou, mas a Polícia Rodoviária Federal é quem está cuidando do caso, porque o acidente foi num trecho de BR”, explica o comandante.

A PRF esteve no local para fazer a perícia e ficou constatado que José Luís teria tentado fazer uma ultrapassagem na caçamba quando perdeu o controle da moto e colidiu com ela.

PRF já registra mais de 400 autuações nas estradas piauienses

O início das festividades de fim de ano começou de forma violenta nas estradas piauienses. É que só ontem no primeiro dia de Operação Rodovida, foram registrados pela PRF do Piauí mais de 400 autuações a veículos irregulares. A maior parte destas autuações foram por ultrapassagens em locais proibidos (116 no total). Houveram ainda 53 autuações por não uso do capacete por motociclistas e ainda 16 por não uso do cinto de segurança por motoristas.

Vale lembrar que a fiscalização da PRF foi intensificada neste final de ano com as ações integradas da Operação Rodovida, que deve se estender até março de 2020.

Maria Clara Estrêla