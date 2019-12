Em um dia, PRF autua mais de 400 veículos nas estradas piauienses

Á Polícia Rodoviária Federal (PRF) divulgou neste sábado (21) o balanço da Operação Rodovia, iniciada ainda no dia de ontem (20) para intensificar as ações coordenadas de fiscalização nas estradas federais do Piauí. Ao todo, dos 1,395 veículos supervisionados, 447 foram autuados por infrações.



(Foto: Divulgação)

Segundo a assessoria de comunicação da PRF, a maior parte das autuações foram causadas por ultrapassagens em locais proibidos, 116 no total. Além destas, outras 53 se deram pelo não uso do capacete de segurança por motociclistas e 16 por condução sem o cinto de segurança.

Prisão

A ação ainda realizou cerca de 599 testes de alcoolemia, que resultou em sete autuações e na prisão de um condutor na cidade de Parnaíba, litoral do estado.

A Operação Rodovia acontece simultaneamente com a Operação Natal e Ano Novo, e deve se estender até o dia primeiro de março de 2020.



Policia Rodoviária FederalBreno Cavalcante