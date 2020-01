HGV é credenciado pelo SUS para realizar cirurgias bariátricas

O Hospital Getúlio Vargas (HGV) obteve uma importante conquista no fim de 2019. Foi habilitado pelo Ministério da Saúde (MS) como unidade de Assistência de Alta Complexidade ao indivíduo com obesidade e passará a receber recursos pelas cirurgias bariátricas realizadas. O hospital já atendia a Linha de Cuidado do Sobrepeso e da Obesidade, mas com recursos estaduais.

Com o credenciamento, o HGV vai receber subsídio do Sistema Único de Saúde (SUS) pelos procedimentos bariátricos executados, como explica o presidente da Fundação Hospitalar do Estado (Fepiserh), Welton Bandeira. “Antes, todos os custos com o serviço de bariátrica era provido pelo Estado, mas agora o hospital vai receber um aporte do SUS pelos procedimentos. Reduzimos a despesa da rede hospitalar e podemos investir em novos serviços”, comenta o gestor.

Welton afirma que foram habilitados quatro leitos do HGV, uma solicitação antiga da casa. “Desde 2012 que o hospital pleiteava esse credenciamento, conseguindo êxito agora. Vamos melhorar o serviço e reduzir a fila de espera”, ressalta Bandeira.

