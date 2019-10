Governo publica reajuste de 6,5% nas mensalidades do PLAMTA

Deu no Diário Oficial do Estado que o plano de saúde dos servidores estaduais (PLAMTA) terá reajuste de 6,5%. A decisão é assinada pela presidente do Conselho Fiscal Deliberativo do Iaspi-Saúde, Daniele Amorim Aita e tem afeito a partir do momento de sua publicação.

Segundo o texto publicado no diário a decisão foi tomada considerando o quanto deliberado em reunião Extraordinária ocorrida na data de 29 de agosto de 2019.





Rodrigo Antunes