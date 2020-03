Governo monitora familiares e amigos do prefeito de São José do Divino

O governo do Estado, por meio da Sesapi (Secretaria de Estado da Saúde) informou na tarde de hoje (28) que está monitorando os familiares e as pessoas que tiveram contato com o prefeito de São José do Divino, Antônio Nonato Lima Gomes, o Antônio Felícia (PT). Ele testou positivo para o Covid-19 e faleceu ontem ao procurar atendimento no Hospital Municipal de Piracuruca.

Leia também: Primeira morte causada pelo COVID-19 é registrada no Piauí



Antônio Felícia é o primeiro óbito confirmado como sendo decorrente de Coronavírus no Piauí. Até então, nenhum município do interior havia tido registros da doença comprovados, apenas casos suspeitos. Por conta da gravidade da situação, a Sesapi disse que está observando junto à Prefeitura de São José do Divino o cumprimento das medidas de contingência e combate ao vírus, como a manutenção do isolamento social preconizado por especialistas e pela própria Organização Mundial de Saúde (OMS).

Mesmo com estas confirmações (em São José do Divino e também em Parnaíba), o Piauí não modificará os protocolos que já haviam sido estabelecidos na rede de assistência à saúde. “Nós sabíamos que este momento poderia chegar e os protocolos estabelecidos possuem os procedimentos adequados para a situação. Dessa forma, não haverá modificação nestes protocolos. No entanto, é importante que reforcemos, com a população, a importância dos cuidados que já vinham sendo tomados, seja como hábitos de higiene ou nas medidas de isolamento social que foram adotadas”, enfatizou.

Maria Clara Estrêla, com informações do Governo do Estado do Piauí