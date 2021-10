Governo do Piauí antecipa em 3 dias o pagamento do 13º salário de servidores

O pagamento da segunda parcela do 13º salário dos servidores estaduais, que estava previsto para o dia 18, foi antecipado para esta sexta-feira (15). Nas redes sociais, o governador Wellington Dias comemora a antecipação do pagamento. “Quero me dirigir a você, servidor e servidora pública. Já olhou a sua conta hoje? O 13º está lá! É assim que acontece com um Estado organizado”, afirma Dias.

De acordo com o chefe do Executivo, a antecipação do pagamento, que inicialmente aconteceria somente na segunda quinzena do mês de dezembro, se deu com o intuito de anteceder o Dia do Piauí, que é comemorado no dia 19 deste mês. Entretanto, o 13º já consta hoje nas contas dos servidores e servidoras.

O secretário de Fazenda do Estado, Rafael Fonteles, explicou que com a antecipação, ele acredita que os efeitos da alta da inflação sejam amenizados no estado. “É uma medida importante tanto do ponto de vista econômico, porque temos recursos a mais circulando na economia e ajuda nesse processo de recuperação econômica. Essa injeção de recursos na ordem de R$ 200 milhões. E nesse contexto de inflação elevada, a antecipação ajuda na redução dos efeitos do processo inflacionário do país”, disse.

Em seu perfil oficial, Rafael Fonteles também comemora a antecipação do pagamento.

