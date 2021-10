Wellington Dias anuncia antecipação do 13º salário de servidores

O governador Wellington Dias anunciou nesta segunda-feira (04) a antecipação da segunda parcela do 13º salário dos servidores do estado do Piauí. De acordo com o chefe do Executivo, o valor será creditado no próximo dia 18 de outubro para servidores nativos, inativos e pensionistas. Dias explicou que a data foi escolhida para anteceder o Dia do Piauí.

“Em meio a essa situação grave do país, de inflação elevada, descontrole inflacionário. Temos uma situação que traz um crescimento de demandas. Além da área da saúde, pessoas de baixa renda. O estado do Piauí apostou no equilíbrio, na organização. Hoje podemos anunciar aqui a antecipação do salário dos servidores do estado para este próximo dia 18, casando com o aniversário do Piauí”, afirmou.

Foto: Arquivo / O Dia

Segundo o governador, essa medida foi possível devido a organização financeira do estado e tem como intenção impulsionar a circulação de dinheiro no comércio “É o mercadinho, o açougue, uma loja, todas elas passam a ampliar vendas e tem mais compra da produção, dos serviços e gerando outros empregos importantes”, disse.

O secretário de Fazenda do Estado, Rafael Fonteles, explicou que a previsão inicial era do pagamento acontecer na segunda quinzena do mês de dezembro. Com a antecipação, ele acredita que os efeitos da alta da inflação sejam amenizados no estado.

“É uma medida importante tanto do ponto de vista econômico, porque tempos recursos a mais circulando na economia e ajuda nesse processo de recuperação econômica. Essa injeção de recursos na ordem de R$ 200 milhões. E nesse contexto de inflação elevada, a antecipação ajuda na redução dos efeitos do processo inflacionário do país”, disse.

