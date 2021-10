Governador nomeia mais 19 peritos criminais para Secretaria de Segurança

Um total de 19 aprovados no concurso público da Polícia Civil do Piauí foram nomeados pelo governador Wellington Dias para o quadro de servidores efetivos da Secretaria de Segurança do Estado do Piauí. Os nomes dos 11 homens e 8 mulheres contaram em decreto publicado no Diário Oficial do Estado da última sexta-feira (15).

Os nomeados atuarão como peritos criminais nas áreas de biologia, engenharia civil, farmácia, física, medicina veterinária, química e contabilidade. Eles foram aprovados no concurso público para cadastro de reserva realizado em 2018.



JOSIRENE DA SILVA ARAÚJO - BIOLOGIA SAMMYA VANESSA PEREIRA DE ALMEIDA MACIEL - BIOLOGIA VINICIUS MARTINS ALMEIDA - BIOLOGIA JEFFERSON LUIZ LIMA - BIOLOGIA JANAINA DA SILVA RODRIGUES - BIOLOGIA ISAAC CARVALHO ALVES DA SILVA - CONTABILIDADE FRANCISCO DAS CHAGAS FERREIRA DOS SANTOS FILHO - ENGENHARIA CIVIL JÁRDSON MACEDO DA SILVA - ENGENHARIA CIVIL VANESSA MARIA CALAND MORAIS - ENGENHARIA CIVIL RIAN FELIPE DE MELO ARAÚJO - FARMÁCIA FLÁVIO FELINTO MOURA - FARMÁCIA JULIANA LIMA NASCIMENTO RUFINO - FARMÁCIA YVENS PEREIRA DOS SANTOS - FÍSICA JOSÉ MAIKEL DE SOUSA LUZ– FÍSICA REGINA MAURÍCIO DOS SANTOS - MEDICINA VETERINÁRIA MYCHELLY ESCARLATT GIRARD CARLIN - QUÍMICA AMANDA BRITO DE CARVALHO - QUÍMICA RAFAEL LISANDRO PEREIRA ROCHA - QUÍMICA JURANDI PEREIRA UCHÔA - QUÍMICA Essa é a terceira etapa de nomeação neste ano. Em janeiro, o governo já havia convocado 96 policiais civis . Em julho, foram mais 50 convocados entre delegados, peritos e agentes. Juntas, as nomeações somam 165 novos profissionais para a segurança pública.



