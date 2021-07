Governador escolhe Cleandro Moura para Procuradoria de Justiça; o 2º da lista tríplice

O governador Wellington Dias (PT) decidiu nesta quinta-feira (17) que Cleandro Mouraserá o novo procurador-geral de Justiça do Piauí. A decisão foi adotada após eleição que formou da lista tríplice com a atual procuradora-geral, Carmelina Moura, em primeiro, e seguida de Cleandro Alves de Moura e Hugo de Sousa Cardoso.

Wellington Dias se reuniu com os três procuradores e declarou a sua decisão. “Sempre é uma decisão difícil, tomada a partir de uma lista tríplice que contém pessoas experientes, são nomes representativos e de muita confiança por parte dos seus pares e da sociedade. Tomei a decisão de nomear o procurador Cleandro Alves de Moura”, disse.

Foto: Arquivo / O Dia

A escolha do procurador-geral é uma atribuição do governador do Estado, garantida constitucionalmente pela Lei Complementar nº 40/81, que estabelece as normas gerais a serem adotadas na organização do Ministério Público Estadual, onde segundo o Art. 6º - O Ministério Público dos Estados terá por chefe o Procurador-Geral de Justiça, nomeado pelo Governador do Estado, nos termos da lei estadual.

Quem é

Cleandro Alves de Moura é piauiense e entrou no Ministério Público em 1996. Ele iniciou a carreira como promotor de justiça substituto nas promotorias de justiça de Avelino Lopes, Parnaguá e Curimatá. Respondeu, também, por inúmeras promotorias como as de São Gonçalo, Pio IX, Santa Cruz, Cocal, Luzilândia, Esperantina, Barras e Luis Correia. Ocupou os cargos de coordenador-geral do Procon/MP-PI, sub-coordenador do Procon de Parnaíba e membro do grupo de promotores designado para desenvolver ações de combate ao crime organizado e atos de improbidade. E já foi Procurador Geral do Estado entre os anos de 2015 e 2017.

A procuradoria

A Procuradoria-Geral é um órgão da Administração Superior, responsável pela administração e representação judicial e extrajudicial dos interesses institucionais. A ela compete dirigir as atividades funcionais e os serviços técnicos e administrativos da Instituição, cabendo-lhe, dentre outras atribuições, encaminhar à Assembleia Legislativa os projetos de lei de interesse do Ministério Público. É o Procurador-Geral de Justiça quem preside o Colégio de Procuradores e o Conselho Superior do Ministério Público.

Com informações do Governo do Estado

