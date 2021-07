Carmelina Moura ganha eleição para procuradora-geral de Justiça do Piauí

O Ministério Público Estadual do Piauí (MPPI) realizou neste sábado (12) a eleição para formação da lista tríplice dos candidatos ao cargo de procurador-geral de Justiça do Estado para o biênio 2021-2023. A atual procuradora-geral, Carmelina Moura, venceu a eleição com 101 votos, seguida do procurador Cleandro Alves de Moura e do procurador Hugo de Sousa Cardoso, que receberam 98 e 82 votos, respectivamente. Ela é a atual procuradora-geral de Justiça do Estado.



Leia também: Carmelina Moura toma posse como procuradora-geral de Justiça

A listra tríplice será encaminhada ao governador Wellington Dias, conforma versa a Lei Orgânica do Ministério Público. O chefe do Executivo Estadual tem 10 dias para escolher e nomear o novo procurador-geral de Justiça.



Carmelina Moura é a atual procuradora-geral de Justiça do Piauí - Foto: Assis Fernandes/O Dia

A eleição deste sábado (12) ocorreu de forma remota em razão da pandemia de covid-19. Puderam votas todos os procuradores e promotores de justiça do Piauí que estão no efetivo exercício de suas funções. Ao todo, a Comissão Eleitoral presidida pelo procurador Antônio de Pádua Ferreira Linhares, apurou 281 votos válidos, 187 votos brancos e seis votos nulos.

“Alcançamos uma conquista histórica com 100% de participação do eleitorado. Foi um processo eleitoral muito tranquilo, econômico, seguro e transparente”, avaliou o procurador presidente da Comissão Eleitoral.

O que faz um procurador-geral de Justiça

O procurador-geral de Justiça é o chefe do Ministério Público Estadual, representando-o judicial e extrajudicialmente. Entre as atribuições do PGJ, estão a gestão da política institucional e a execução orçamentária da instituição. Ao PGJ cabe também a presidência dos colegiados da Administração Superior: Colégio de Procuradores de Justiça e Conselho Superior do Ministério Público. O mandato tem a duração de dois anos.

Compartilhar no

Com informações do MPPI

É permitida a reprodução deste conteúdo (matéria) desde que um link seja apontado para a fonte!