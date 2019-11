Gol cancela voo por problema no radar; clientes falam em descaso

Um voo da companhia aérea Gol, com saída do Aeroporto Ministro Petrônio Portella, em Teresina, com destino ao Aeroporto Internacional de Brasília, foi cancelado no início da manhã desta segunda-feira (25) após um possível problema no radar da aeronave. Segundo informações dos próprios passageiros, o cancelamento teria causado filas e gerado transtornos para quem precisava cumprir compromissos na capital federal.





De acordo com o servidor público federal, Jonas Matas, os clientes só tomaram conhecimento do cancelamento do voo quando já estavam na fila para embarque. Segundo ele, muitos passageiros ficaram com os ânimos exaltados por não receberem atendimento no balcão da companhia.





Passageiros esperam atendimento no balcão da Gol no Aeroporto de Teresina. (Foto: Reprodução/Wpp) "O voo era para 6h20 e detectaram esse problema no radar. O pessoal da companhia aérea não ficou no balcão por um tempo, para não dar atendimento, e o pessoal começou a ficar com os ânimos exaltados", afirma. Segundo ele, depois de alguns minutos sem posicionamento da companhia, o atendimento foi retomado e a Gol teria informado que irá reembolsar os clientes ou remarcar as passagens para outros voos, de acordo com a escolha de cada passageiro. Apesar das soluções apresentadas pela empresa, os passageiros reclamam de descaso, pois muitos tinham compromissos a cumprir em Brasília. "Estão prometendo o reembolso e você que se vire para viajar no horário que der, ou então remarcar o horário da passagem, mas pelo visto não tem horário para todo mundo, está um completo descaso e constrangimento para todos os passageiros", destaca.

O servidor da Defensoria Pública de Brasília, Raimundo de Carvalho, também é um dos passageiros que está aguardando embarcar para Brasília, após o cancelamento do voo. Segundo ele, o transtorno pode fazer com que ele perca um dia de trabalho. "Eu tinha que estar lá em Brasília até as 10h, porque começo a trabalhar meio-dia, e estou nessa agonia por falta de competência dos funcionários da Gol, deixando todos nós desamparados", enfatiza. A reportagem do O Dia entrou em contato com a companhia aérea, mas até o momento não conseguiu um retorno sobre o ocorrido. O O Dia reitera que o espaço continua aberto para quaisquer esclarecimentos.



Nathalia Amaral