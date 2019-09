Em pânico, passageiros rezam após avião fazer pouso de emergência

Um avião da companhia aérea Gol apresentou falhas técnicas em um voo realizado de Brasília a Teresina, na madrugada desta sexta-feria (06). Por conta do problema, a aeronave precisou fazer um pouso de emergência no Aeroporto Ministro Petrônio Portella, deixando os passageiros apreensivos.

Relatório aponta 200 áreas de risco em torno do Aeroporto de Teresina

Em um vídeo gravado por um dos passageiros do referido voo, várias pessoas aparecem rezando o "Pai Nosso" após o ocorrido. Segundo relatos de pessoas que estavam na aeronave no momento do ocorrido, o piloto informou que precisaria fazer um pouso de emergência e não deu mais informações, deixando todos em pânico.





"O voo maluco. Faltando uns 30 a 40 minutos pra chegar em Teresina, o piloto anunciou uma descida de emergência e foi correria dentro do avião. A comissária sentou e todo mundo doido dentro do avião sem saber o que era, e o avião baixando, baixando, falando que vamos descer e ninguém sabia o que tava acontecendo", relatou um dos passageiros.



Somente após finalizado o procedimento de emergência, o piloto se dirigiu aos passageiros para explicar o que havia acontecido. Em um áudio divulgado pelos passageiros, o piloto informa que o avião teve despressurização da cabine e, por isso, foi necessário fazer a aterrissagem de emergência.

Boeing da GOL. (Foto: Divulgação)

"Peço desculpas, tentei falar com os senhores depois do nosso procedimento de voo, mas a carga de trabalho estava um pouco elevada e estava com interferência na comunicação. Nós já estávamos em procedimento de descida e tivemos uma perda de pressurização da cabine, então fizemos uma descida de emergência. Lamento o inconveniente, lamento o susto dos senhores e a nossa intenção é sempre zelar pela segurança de todos", disse o piloto.

Segundo o site da GOL, a despressurização é um evento raro. Pode ocorrer escape de ar por conta de um vazamento em uma porta ou janela, fazendo com que a aeronave tenha problemas em manter a sua atmosfera artificial. "Como consequência, cai a oferta de oxigênio dentro do avião, o que pode causar nos passageiros a chamada hipóxia".

Segundo a companhia aérea, o suprimento de oxigênio é de 22 minutos, tempo suficiente para que os pilotos desçam a altitudes mais seguras, abaixo dos 3 mil metros, altitude necessária para que os passageiros possam respirar sem o auxílio da pressurização.

Confira as dicas da companhia:

Quem viaja de avião sempre ouve, antes da decolagem, as instruções de segurança de voo. Uma delas, às vezes, pode gerar dúvidas. “Em caso de despressurização, máscaras de oxigênio cairão automaticamente dos compartimentos localizados acima dos assentos”, diz o comissário de bordo ou o vídeo informativo. Mas, afinal, o que é despressurização? Quais são as suas causas e quais procedimentos devem ser adotados caso ela aconteça?

Pressão atmosférica

Em primeiro lugar, vamos falar de pressão atmosférica. Ela nada mais é do que a consequência do peso do ar. Conforme a altitude do voo aumenta, a pressão atmosférica diminui. E a redução da pressão torna o ar mais rarefeito (reduz a oferta de oxigênio, o que pode causar falta de ar).

Dentro do avião

Como as aeronaves voam a alturas superiores a 12 mil metros – para atingir maior velocidade e alcance, além de gerar mais conforto e menos turbulências –, o ar fica rarefeito demais. Por isso, os aviões possuem um sistema que bombeia parte do ar, já comprimido e aspirado pelos motores, para dentro da cabine, criando um ambiente em que passageiros e tripulantes conseguem respirar normalmente.

A despressurização

É um evento raro. Pode ocorrer escape de ar por conta de um vazamento em uma porta ou janela, fazendo com que a aeronave tenha problemas em manter a sua atmosfera artificial. Como consequência, cai a oferta de oxigênio dentro do avião, o que pode causar nos passageiros a chamada hipóxia – diminuição de ar por metro cúbico no corpo humano. É aí que as máscaras de oxigênio entram em ação.

Como agir?

Antes da decolagem, preste atenção nas demonstrações de segurança. Caso ocorra a despressurização, mantenha a calma. Puxe a máscara mais próxima de você e coloque-a sobre o nariz e a boca. Respire lentamente. Só ajude outras pessoas depois de colocar a sua máscara. O suprimento de oxigênio é de 22 minutos, tempo suficiente para que os pilotos desçam a altitudes mais seguras, abaixo dos 3 mil metros.

Quais são os sintomas da despressurização?

Em caso de despressurização lenta, os sintomas são: cansaço, fadiga, confusão ou euforia, dores de cabeça, dificuldade de raciocínio e visão. Na despressurização rápida, surgem dores de ouvido e sinusite, rápida expansão do peito, formação e expulsão de gases, problemas de coordenação, dificuldade de respiração, fala, raciocínio e visão. O uso da máscara de oxigênio ajuda a minimizar estes efeitos.









Nathalia Amaral