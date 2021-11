Força Estadual de Segurança é enviada para combater onda de violência em Cajueiro da Praia

A comandante da Força Estadual de Segurança, Coronel Júlia Beatriz, informou à imprensa na manhã desta quinta-feira (04) que equipes da corporação serão enviadas ao município de Cajueiro da Praia, litoral do Piauí, a partir desta sexta-feira (05), para reforçar a segurança da cidade após o avanço da criminalidade nos últimos dias. Uma reunião hoje na Secretaria de Segurança Pública do Piauí (SSP-PI) vai definir as estratégias de atuação.



Ontem, o prefeito de Cajueiro da Praia, Felipe Ribeiro (Republicanos), enviou ofício pedindo atuação da instituição . Os atos de violência se intensificaram nos últimos dias com registros de assassinato e troca de tiros entre criminosos. Se juntarão a outros agentes que já atuam na cidade, policiais militares, civis e além do corpo de bombeiros.

Foto: Jailson Soares/ODIA

“Vamos atuar na região de Luiz Correia até Barra Grande – um trecho que aumentou o número de ocorrências e vamos atuar em cima dessas estatísticas. A luta contra a criminalidade não é fácil, mas a gente não pode deixar que eles tirem o no sossego, que eles dominem. Já foram enviadas equipes do Bope e Rone. A gente vai somar para trazer a tranquilidade aos nossos turistas, para que realmente possa voltar àquela normalidade ao nosso litoral”, disse Júlia em entrevista a uma TV local.

No ofício encaminhado à Secretaria de Estado da Segurança, o Felipe Ribeiro explicou que o aumento da violência é causado pelo que classificou como guerra entre facções. Além disso, a prefeitura de Cajueiro da Praia pede a atuação da Polícia Federal devido as divisas entre o Piauí e Ceará.

Criada em junho deste ano, a Força Estadual de Segurança foi formada para dar apoio as três instituições pertencentes à Secretaria de Segurança Pública do Piauí (SSP-PI). Além disso, está apta para atuar em situações de calamidade pública, como enchentes, por exemplo.

