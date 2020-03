FMS explica quem deve procurar UBS no enfrentamento ao COVID-19

O Diretor de Atenção Básica da Fundação Municipal de Saúde (FMS) de Teresina, Kledson Batista, pede que somente procurem as Unidades Básicas de Saúde durante os próximos 15 dias aquelas pessoas que estiverem realmente doentes. A Estratégia Saúde da Família está com uma nova configuração nos próximos dias, onde todas as atividades coletivas foram suspensas, nesse momento o foco é atender a demanda espontânea dos doentes.

Leia também: PMT declara estado de emergência pública e suspende atividades





“Se você está sadio, fique em casa. Se você tiver alguma gripe com sintomas leves, fique em casa. Só procure a unidade de saúde se seu quadro agravar para falta de ar, se sua febre não passar e se você for grupo de risco (gestante, puérpera, idoso, bebê e pessoas com comorbidades). Estamos em um momento de extrema atenção com a pandemia do Coronavírus, precisamos ter o mínimo de contato com outras pessoas e estarmos atentos para sempre lavar as mãos. Temos que ter atenção redobrada quanto à nossa higiene pessoal. Evitar colocar mão na boca, nos olhos. E não procure UBS em casos mais leves de gripe, fique em casa”, explica Kledson Batista, Diretor de Atenção Básica da FMS.

Ele explica ainda que as pessoas só devem ir até a UBS se forem convocados, como por exemplo para alguma vacina específica. A vacina da gripe estará disponível nas salas de vacina na próxima segunda-feira (23) somente para idosos e profissionais de saúde. As demais pessoas do grupo alvo da campanha terão datas definidas para se vacinarem. A estratégia visa evitar aglomerações nas unidades.

Fundação Municipal de Saúde