Festival Artes de Março é suspenso em Teresina por causa do coronavírus

As apresentações do Festival Artes de Março foram suspensas nesta segunda-feira (16) por causa da pandemia do coronavírus. O tradicional evento de arte e cultura do Piauí começou no dia 05 deste mês e encerraria as atividades no próximo dia 29.



A produção informou que o evento está suspenso temporariamente. Uma nova data para realização das apresentações não foi divulgada.

Em seu perfil oficial no Instagram, o Teresina Shopping informou que a medida seguiu as recomendações da Organização Mundial da Saúde (OMS) e do Ministério da Saúde. Esse não foi o primeiro evento suspenso devido ao coronavírus no Estado. Na sexta-feira (13), a solenidade em alusão a Batalha do Jenipapo também foi cancelada por causa do contágio da doença.

Em relação ao funcionamento do shopping, a empresa afirmou que está seguindo as orientações da Associação Brasileira de Shoppings Centers (Abrasce), que acompanha o desenvolvendo da pandemia no país.

Por fim, a empresa disse que compartilhou com seus associados medidas de prevenção e saúde para clientes e colaboradores, como destaque para higienização e limpeza de superfícies compartilhadas. (Veja abaixo as apresentações que foram suspensas).

Nesta segunda-feira (16), o evento contaria com a apresentação da banda Top Rock 90, que é formada por Rodrigo Antunes (voz e violão), Láryos Lima (Guitarra e violão), Edilson de Souza (teclados), Iago Dayvison (bateria) e Roberta Brandão (baixo).

No dia 18, seria a vez da “Pagode 90 The”. O projeto faria uma viagem musical pelos mais variados músicos e intérpretes. Robert Gleydson canta Pericles, Netinho de Paula e Luiz Carlos. Junior É Show interpreta Alexandre Pires e Rodriguinho. Karlos Yglesias cantaria Belo e Chrigor. Já Álvaro Nunes é o responsável pelas músicas de Anderson Leonardo e Váva.

Para fechar com chave de ouro o evento, quem subiria ao palco era a cantora Lilly Araújo, destaque no cenário musical piauiense. O show seria marcado pelos forrós das antigas com alguns convidados especiais.

Adriana MagalhãesJorge Machado, do Jornal O Dia