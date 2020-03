Solenidade em alusão a Batalha do Jenipapo é adiada por causa do coronavírus

A solenidade de outorga de medalhas em comemoração aos 197 anos da Batalha de Jenipapo foi adiada por causa do coronavírus. O evento, que é celebrado anualmente no dia 13 de março, ainda não tem nova data. O Governo do Piauí confirmou a informação por meio de nota.



Foto: Jailson Soares.

Segundo o Governo do Piauí, a medida levou em consideração que este ano o evento seria realizado em um ginásio poliesportivo e, que por isso, receberia um grande número de pessoas, momento propício para a propagação de vírus respiratórios.

Solenidade em alusão a Batalha do Jenipapo 2019. Foto: Jailson Soares.

O Governo considerou também o estado de pandemia do Covid-19, classificado pela Organização Mundial da Saúde (OMS) nesta semana. Além disso, as recomendações para que sejam adotadas medidas de contenção à disseminação do vírus, como por exemplo a necessidade de intensificar mecanismos emergenciais de resposta, busca por casos suspeitos, isolamento, testes e tratamento para a doença.

A nota diz ainda que no horário que seria realizada a solenidade, haverá uma reunião entre Diretores Clínicos e Gerais dos Hospitais Estaduais do Piauí para discutir Plano de Contingência contra a propagação do Covid-19 no Estado.

Foto: Jailson Soares.

Esse não é o primeiro evento cancelado por causa do novo coronavírus. Medidas contra o coronavírus já adiaram e cancelaram shows, festivais, estreia de filme e até partidas de futebol.

No mundo, já são mais de 4 mil mortes e 110 mil casos confirmados de Covid-19.

Leia a nota na íntegra:

Considerando a decretação do estado de pandemia do Covid-19 (Novo Corona Vírus) pela Organização Mundial da Saúde e as recomendações para que sejam adotadas medidas de contenção à disseminação do vírus, bem como a necessidade de intensificar mecanismos emergenciais de resposta, busca por casos suspeitos, isolamento, testes e tratamento para a doença, o Governo do Estado do Piauí decidiu adiar a solenidade de outorga de medalhas em comemoração aos 197 anos da Batalha do Jenipapo.

A decisão também leva em consideração que este ano a solenidade aconteceria em um ginásio poliesportivo, sendo este um local fechado e que acomodaria determinada aglomeração de pessoas, ambiente propício para a propagação de vírus respiratórios.

Informamos que, no mesmo horário em que seria realizada a solenidade, haverá uma reunião de avaliação das medidas até aqui adotadas e um encontro com todos Diretores Clínicos e Gerais dos Hospitais Estaduais para discutir o Plano de Contingência do Piauí e apresentar medidas contra a propagação do Covid-19 no Piauí.

Vale lembrar que em alguns estados da federação já suspenderam aulas escolares, eventos esportivos, shows culturais e demais atividades de aglomeração pública. O Piauí se manterá em estado de alerta e trabalhará para evitar a contaminação em seu território.