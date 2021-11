Feriadão de Finados teve 19 acidentes nas rodovias federais piauienses

O feriado prolongado do Dia de Finados 2021 no Piauí terminou com um total de 19 acidentes nas rodovias federais do estado. A informação consta no balanço divulgado nesta quarta (03) pela Polícia Rodoviária Federal. Apesar da quantidade menor de ocorrências em relação ao mesmo período de 2020, este ano os acidentes fizeram um número maior de vítimas fatais: ao todo, sete pessoas perderam a vida.



Dos 19 acidentes registrados, sete foram de natureza grave. Ao todo, 22 pessoas ficaram feridas nas ocorrências. A Operação Finados 2021 se iniciou na sexta-feira (29) e se estendeu até as 23h59min do dia 02 de novembro.

De acordo com a PRF, a maioria dos acidentes teve como causa principal conduta indevida de parte dos condutores. Novamente, a BR-343, que leva para o norte e o litoral piauiense, respondeu pelos maiores índices de acidentes com 11 ocorrências. Em seguida aparece a BR-316, com cinco ocorrências, e as BR’s 020, 135 e 402, com um acidente cada.



Foto: Divulgação/PRF-PI

Os acidentes com vítimas fatais ocorreram na BR-343, nos município de Floriano e Campo Maior, na BR-020, em Santo Antônio de Lisboa; e na BR-316 em Dom Expedito Lopes. Conforme aponta a PRF, as causas principais dos acidentes foram a ingestão, a ausência de reação do condutor e presença de pedestres na pista.

Durante os cinco dias da Operação Finados, a PRF fiscalizou 1.948 veículos e 2.254 pessoas. Foram lavrados 1.018 autos por diversas infrações, dos quais 128 estavam relacionados a não uso de capacete por motociclistas e 113 estavam relacionados a ultrapassagem em local proibido.

A PRF realizou 226 testes do bafômetro, 45% a mais que no mesmo período de 2020, e lavrou 35 autos de infração por embriaguez ao volante que resultaram em 14 pessoas presas. “As principais infrações de trânsito flagradas pelos policiais ainda são as que têm maior gravidade e podem resultar em acidentes graves. A quantidade de pessoas presas por dirigir sob o efeito de álcool sofreu um aumento significativo com relação ao ano passado, quando 05 pessoas foram presas por esse motivo”, diz a polícia em nota.

A Polícia Rodoviária Federal também fiscalizou a coibiu atos ilícitos relacionados não só ao trânsito. Durante os cinco dias de Operação Finados, foram presas 35 pessoas por diversos atos criminais, sendo 14 por dirigir sob efeito de álcool, duas por contrabando, uma por crime ambiental e sete por crimes de trânsito.

Com informações da PRF-PI

