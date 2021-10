Elesbão Veloso: PRF apreende cigarros contrabandeados avaliados em quase R$1,9 milhão

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu, na noite deste sábado (30), 540 mil maços de cigarros contrabandeados. A carga está avaliada em quase R$1,9 milhão. A ação aconteceu na cidade de Elesbão Veloso, na BR 316.



A apreensão aconteceu enquanto os policiais realizavam fiscalização na região, ao abordarem dois veículos de carga, um modelo VW/BMB 24.250 CNC 8X2, conduzido por um homem de 35 anos e outro VW/24.280 CRM 6X2, conduzido por um homem de 45 anos.



(Foto: Divulgação/PRF)

Os maços foram encontrados no compartimento de carga dos caminhões durante as vistorias. Os cigarros que estavam sendo transportados não possuem autorização da Anvisa para a sua comercialização no País.



Desta forma, os condutores, os veículos e a carga foram encaminhados à Polícia Civil na cidade de Valença do Piauí para os procedimentos legais cabíveis.



Até o momento, esta foi a maior apreensão de cigarros no Piauí este ano.



Com informações da PRF-PI

