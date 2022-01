Família de prefeito fica à deriva após lancha naufragar no Delta do Parnaíba

A família do prefeito de Aroazes, Manoel Portela Neto, passou por momentos de sufoco na noite deste sábado (1º), na região do Delta do Parnaíba, no litoral do Piauí. Segundo informações do primo do prefeito e chefe de Gabinete da Semel (Secretaria Municipal de Esportes e Lazer de Teresina), Yago Portela, a lancha onde estavam os pais e os irmãos do prefeito naufragou após ter o casco perfurado.

Segundo Yago, a família decidiu fazer um passeio ao Delta do Parnaíba em três lanchas. Na volta para o cais, a lancha onde estavam o empresário Manoel Portela Filho e a família não retornou. "A lancha em que os meus tios e os filhos estavam saiu na frente, mas não chegou. Quando anoiteceu, depois de uma hora e meia que havíamos retornado e estávamos esperando, decidimos ir atrás", conta. De acordo com o relato, a lancha bateu em um tronco submerso que abriu um buraco no casco, fazendo com que entrasse água na embarcação. À deriva e sem sinal de celular, as 11 pessoas que estavam na lancha não tinham como pedir socorro e só foram salvas após os familiares começarem as buscas. Segundo a família, a embarcação possuía apenas três coletes salva vidas para 11 pessoas. Os passageiros só conseguiram chegar ao porto em segurança às 1h da madrugada deste domingo (02). Todas as pessoas foram resgatadas e passam bem.



