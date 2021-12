Concurso da PMPI abre inscrições para fiscal de prova; veja como participar

Estão abertas as inscrições para os interessados em atuar como fiscais de prova no concurso público da Polícia Militar do Piauí, em Teresina. O certame é promovido pelo Nucepe (Núcleo de Concursos e Promoção de Eventos da Uespi). Os interessados têm até as 23h59min do dia 23 de dezembro para acesar o sistema e fazer sua inscrição para fiscal do concurso.



A prova do concurso da PMPI está prevista para acontecer no dia 30 de janeiro de 2022. Para poder atuar como fiscal, o interessado deve seguir os seguintes requisitos:

Exercer função pública e/ou ter vínculo estudantil com a Uespi;

Não pode ser cônjuge ou companheiro ou qualquer parente, consanguíneo ou afim em linha reta ou colateral até o terceiro grau, de inscritos no concurso.

A lotação por Centro de Aplicação será feita de acordo com o endereço informado pelo interessado e será de exclusiva competência do Nuecepe. Vale lembrar que o fato do aluno, servidor ou técnico administrativo ter efetuado corretamente seu cadastro não lhe garante a seleção com fiscal para o concurso da PMPI, uma vez que há critérios de seleção e limites de vagas.



Foto: O Dia

Caso o interessado em ser fiscal do concurso não insira no sistema informações verídicas, estará eliminado da função. Em caso de ausência ou atraso à reunião de treinamento no Centro de Aplicação de Provas (sábado) ou falta não justificada no dia da aplicação (domingo), o interessado será eliminado deste e dos próximos concursos promovidos pelo Nucepe.

Veja como fazer o cadastro

A inscrição deve ser feita obrigatoriamente no site do Nucepe com preenchimento de todos os campos requisitados sob pena de eliminação do cadastro ou não seleção. Para efetivar o cadastro, o interessado deve anexar um único arquivo em formado PDF contendo:

Contra-cheque mais recente, se for servidor ou comissionado

Declaração de vínculo, se for técnico do PARFOR ou NEAD

Comprovante de matrícula de 2021.1, se for aluno da Uespi.

RG, CPF, comprovante bancário de conta de titularidade do candidato a fiscal.

A homologação dos fiscais selecionados será divulgada no site do Nucepe no dia 26 de janeiro de 2022. Os Centros de Aplicação de Prova dos fiscais serão divulgados no dia 27 de janeiro e a lotação do fiscal levará em conta o endereço de residência informado. As reuniões de treinamento acontecerão no dia 29 de janeiro às 09h nos Centros de Aplicação para onde cada fiscal foi selecionado.

É permitida a reprodução deste conteúdo (matéria) desde que um link seja apontado para a fonte!

Compartilhar no

Com informações do Governo do Estado do Piauí