Concurso da PM: prova objetiva ocorrerá no dia 30 de janeiro

O Núcleo de Concurso e Promoção de Eventos da Universidade Estadual do Piauí (Nucepe) confirmou nesta sexta-feira (13), que a prova objetiva do Concurso da Polícia Militar foi remarcada para o dia 30 de janeiro de 2022.



De acordo com Lindomar Castilho, comandante da PM-PI, o novo cronograma foi encaminhado para a Secretaria de Administração e Previdência Social (SEADPREV) e será oficializado pelo governador Wellington Dias.



(Foto: Divulgação/PM-PI)

Ainda de acordo com o comandante, o cronograma segue praticamente a mesma coisa. “O final do concurso permanece para o mês de setembro do ano que vem”, afirma.



A decisão será divulgada na tarde desta sexta-feira pelos órgãos responsáveis.



Entenda

A prova objetiva do Concurso da Polícia Militar do Piauí foi suspensa devido ao aumento do número de inscritos e, consequentemente, da necessidade de reorganização do cronograma de aplicação das provas, de forma que mantenha o distanciamento social, e cumpra os protocolos de segurança contra a Covid-19.

Com isso, o governador Wellington Dias (PT) decretou situação de emergência administrativa na realização do concurso público da Polícia Militar do Piauí, dando prioridade a todos os processos relacionados ao concurso da PM.

O governo espera atender às demandas extraordinárias causadas pelo excessivo número de candidatos inscritos para o concurso da PMPI com a urgência necessária para o interesse público.





