Estado aguarda recursos para dar continuidade a Transcerrados

Sobre a situação da Transcerrados e da PI-392, alvo de críticas por parte da Associação dos Produtores de Soja do Estado do Piauí (Aprosoja), a Secretaria de Estado dos Transportes (Setrans-PI) informou que as obras da Transcerrados está aguardando a liberação de recursos federais para a execução das obras, que ultrapassam R$ 200 milhões.

Já a Gerência de Engenharia do Departamento de Estradas de Rodagem do Piauí (DER -PI) esclarece que os buracos e desníveis nas PIs do Sul do Estado vão surgindo por se tratar de uma estrada bastante desgastada pelo tempo de sua implantação e que, com a chegada do período chuvoso, a situação se agrava ainda mais.





Para facilitar no escoamento da soja, PIs estão recebendo investimentos. (Foto: Divulgação)

“Atualmente na PI-397, ao todo, são 117 km de responsabilidade do DER e destes o órgão concluiu 100 km de asfalto. A extensão total deste trecho corresponde a exatos 360 km. Já na PI-392, em Baixa Grande do Ribeiro, os técnicos do órgão informam que o governo estadual está buscando recursos para que as obras sejam retomadas. No momento, novas empresas e novas licitações estão sendo reprogramadas para muito em breve estas estradas possam receber novamente maquinário e os serviços necessários”, afirma o DER-PI em nota.

A Setrans-PI informa ainda que cerca de R$ 304 milhões já foram investidos na região Sul do Estado. Nas obras de pavimentação asfáltica no trecho entre Rio Grande do Piauí e Pavussu, com extensão de 25,56 km, na PI-248, foram investidos mais de R$ 4,7 milhões, com recursos de operação de Crédito do BNDES (Proinfra I) e Governo do Estado.

A obra ainda está em andamento. Já na BR-235, a obra que está em andamento é da pavimentação asfáltica no subtrecho da divisa Bahia/Piauí. No entroncamento da BR-135, que segue em direção a Guaribas, Bom Jesus e Caracol, tem investimentos de aproximadamente R$ 200 milhões.

Outro trecho da BR-235, no trecho compreendido entre as divisas Piauí/Bahia, Piauí/Maranhão e o subtrecho que vai do entroncamento da BR-135 da cidade Gilbués até o entroncamento da PI-254, em Santa Filomena, os investimentos são de mais de 100 milhões, de origem do convênio entre o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transporte (Dnit) e do Governo do Estado do Piauí. A obra já foi concluída. Por fim, a PI-391 no Perimetral Sul, trecho ligando os povoados Cruzeta, Pratinha e Nova Santa Rita, em Uruçuí, também estão com obras concluídas.