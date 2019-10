Equatorial recebeu cerca de 1.300 chamadas durante o temporal de sexta

Após o temporal com fortes ventos que caiu em Teresina na última sexta-feira (04), muitas regiões da cidade ficaram sem energia elétrica e chegaram a passar o final de semana sem luz. Foi o caso, por exemplo, da região do Grande Dirceu, na zona Sudeste. É que o vento jogou sobre a rede de distribuição placas de publicidade, placas luminosas e até mesmo árvores. Foram pelo menos 15 registros de árvores de grande porte que caíram sobre a rede elétrica da Capital, rompendo cabos.



No momento de pico, ou seja, durante e após a ocorrência da chuva e do vendaval, a Equatorial Piauí, concessionária dos serviços de produção e distribuição de energia no Estado, chegou a receber 1.300 chamadas vindas de todas as regiões de Teresina. Para se ter uma ideia, em um dia normal, a empresa recebe cerca de 80 a 100 reclamações e pedidos de reparo. Significa dizer que o temporal elevou em quase 13 vezes a demanda da empresa.

A informação foi repassada pelo diretor de atendimento ao cliente da Equatorial Piauí, Joaquim Milhomem. De acordo com ele, foram mobilizadas mais de 70 equipes no fim de semana para fazerem os reparos emergenciais na rede em tempo hábil. "Nas condições normais, demoraríamos de cinco a seis dias para poder recompor o sistema inteiramente, mas nesse esforço operacional, foi possível contornar a situação mais rapidamente, ainda que existam casos isolados sem energia", explicou ele.

Pela lógica de atendimento em casos atípicos como o temporal, a Equatorial procura responder primeiro as ocorrências que oferecem riscos à comunidade, como fios soltos no meio da rua e queda de postes; em seguida são enviadas equipes para consertarem semáforos e restabelecerem o fornecimento em regiões de hospitais e clínicas; e, por fim, são atendidos os casos individuais em áreas residenciais.

"Esta talvez tenha sido a maior ocorrência em termos alcance que tivemos nos últimos tempos aqui no Piauí numa área localizada. Nós consideramos que o tempo de recomposição, em que pese a insatisfação das pessoas, e é normal que elas tejam insatisfeitas, não dava pra ter feito muito melhor", finaliza Milhomem.

Maria Clara Estrêla