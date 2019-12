Entrega dos presentes do Papai Noel dos Correios deve ser feita até o dia 13

A campanha Papai Noel dos Correios tem 11 mil cartinhas cadastradas e mais do que nunca conta com a colaboração e a boa vontade da população para realizar o sonho dessas crianças. Em 2019, a ação chega a sua 30ª edição e tem como finalidade presentear crianças carentes, sobretudo de escolas públicas de Teresina e da zona rural da cidade.



Leia também: 10 mil cartinhas para o Papai Noel estão disponíveis para adoção

Segundo o superintendente estadual dos Correios no Piauí, Raimundo Gomes, a procura pelas cartinhas e entrega dos presentes ainda está baixa, mas a expectativa é que a demanda aumente até o dia 10 de dezembro.

“Acreditamos que a demanda deve começar agora, com as pessoas recebendo seus salários e 13º. Muitas pessoas já vieram adotar as cartinhas, mas a demanda deve crescer mais por conta das entidades parceiras, como faculdades e empresas. São mais de 40 instituições parceiras que nos ajudam neste momento tão bonito, que é a campanha do Papai Noel dos Correios”, comenta.



Brinquedos, roupas e material escolar estão entre os mais solicitados pelos pequenos - Foto: Assis Fernandes/O Dia



Diversos tipos de presentes estão sendo pedidos pelas crianças, mas, sem dúvida, brinquedos, roupas e material escolar estão entre os mais solicitados pelos pequenos. Raimundo Gomes enfatiza que os interessados podem adotar quantas cartinhas desejarem.

“As pessoas podem pegar as cartinhas até o dia 10 e deixar os presentes até o dia 13 de dezembro. Quanto mais rápido recebermos os presentes, mais conseguimos organizar nossa logística de entrega, que queremos encerrar até o dia 25 de dezembro”, fala Raimundo Gomes, enfatizando que a campanha tem um cunho social muito importante, especialmente por atender tantas crianças carentes.

“Você fazer uma criança feliz numa época dessa, uma criança que vive vulnerabilidade, não é tão fácil. E extrair o sorriso de uma criança é algo que nos emociona em todos os momentos. Por isso, conclamamos toda a sociedade, a classe empresarial e as instituições para que venham apoiar e adotar uma cartinha”, finaliza.

Onde adotar

As cartas estão para adoção tanto na Agência Central dos Correios de Teresina, próximo ao Palácio de Karnak, no Centro da Cidade, como na Agência dos Correios do Shopping Riverside, na zona Leste.

Isabela Lopes, do Jornal O Dia