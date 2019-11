10 mil cartinhas para o Papai Noel estão disponíveis para adoção

Cerca de 10 mil cartinhas endereçadas ao Papai Noel já estão disponíveis para adoção no Piauí. O apadrinhamento pode ser feito nos Correios do centro, próximo ao Palácio de Karnak, até o dia 10 de dezembro. A entrega do presente segue até o dia 13 de dezembro.



Campanha Papai Noel dos Correios. (Foto: Assis Fernandes/O Dia)

Os Correios recebem as cartinhas de crianças que enviam seus pedidos diretamente ao Papai Noel e, também, de estudantes das escolas da rede pública (até o 5º ano do ensino fundamental) e de instituições parceiras. Após lidas e selecionadas, as cartas são disponibilizadas na Casa do Papai Noel ou em outras unidades da empresa. E para que a empresa possa acompanhar as adoções e as entregas dos presentes, os padrinhos devem cadastrar o CPF ou CNPJ. Este ano, os Correios devem disponibilizar aproximadamente 800 mil cartas para adoção em todo o Brasil.



Desde o início da campanha, já foram atendidas mais de 6 milhões de cartinhas – muitas delas com histórias emocionantes de solidariedade. Essa corrente do bem une esforços de empresas, empregados e voluntários da sociedade para atender, dentro do possível, aos pedidos de presentes daqueles que se encontram em situação de vulnerabilidade social.



