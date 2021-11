Enem 2021: Piauí tem a maior taxa de presença do país no 2º dia de prova

Segundo balanço divulgado ontem (29) pelo INEP (Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira), o Piauí teve o maior índice de comparecimento do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem). No segundo dia de aplicação, ocorrido no último domingo (28), 75,3% dos candidatos estiveram presentes nos locais de prova. Dos 72.170 inscritos, mais de 54 mil compareceram.

A média de ausência foi de 24,7%, abaixo da média nacional que foi de 29,9%. Já na modalidade digital, apenas 51,6% estiveram presentes, um total de 509 participantes. Neste segundo domingo, os candidatos resolveram itens de ciências da natureza e suas tecnologias — química, física e biologia — e matemática e suas tecnologias. Os gabaritos do exame serão divulgados até a próxima quarta-feira, 1º de dezembro, conforme previsto em edital.

Foto: Marcello Casal Jr/Agência Brasil



No primeiro dia do exame, ocorrido em 21 de novembro, o estado já havia alcançado a segunda colocação no índice de presença dos candidatos. De acordo com o Inep, 78,2% dos candidatos haviam comparecido aos locais de prova, o estado ficou atrás somente do Rio Grande do Norte, que registrou presença de 78,3%. A taxa de abstenção no primeiro dia prova impressa do Estado ficou na casa dos 21,8%, a segunda menor do país.

Desde 2017, o Piauí aparece entre os estados com a menor taxa de abstenção no país. Nesta edição, 33 municípios tiveram aplicação do exame impresso e dois tiveram aplicação na modalidade digital.

