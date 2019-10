Em um mês, seis mil famílias do Piauí perdem Bolsa Família

Em coletiva de imprensa realizada nesta quarta-feira (02), o coordenador Estadual do Bolsa Família, Roberto Oliveira, informou que seis mil famílias perderam o direito de continuarem recebendo o benefício do Bolsa Família do Piauí.

Em agosto, 450 mil famílias estavam regularmente cadastradas no programa, já em setembro esse número caiu para 444.648 famílias. Os dados são da Coordenação Estadual do Programa do Bolsa Família no Piauí.

Os dados a nível estadual são revelados um dia depois da Folha de São Paulo divulgar em reportagem que o Bolsa Família voltou a ter fila de espera para quem deseja entrar no programa. A última vez em que isso aconteceu foi em 2017.

De acordo com Roberto Oliveira, o governo federal congelou R$ 1 bilhão em recursos destinados ao Bolsa Família. "A equipe econômica do Governo Federal manteve pra 2020 o mesmo orçamento de 2019. Isso gera um déficit de investimento porque o valor se torna insuficiente, quando se observa cálculo de inflação e afins", informou.

Segundo ele, o congelamento das verbas acaba por contingenciar os recursos e dificultar, ou até mesmo impedir, a entrada de novas famílias no programa social que transfere renda para pessoas em situação de pobreza e extrema pobreza.

Roberto Oliveira explica que a norma do programa é de que, à medida em que as famílias saem da linha de pobreza e passam não depender mais do benefício, outras famílias são incluídas no lugar. No entanto, com o contingenciamento, não está havendo reposição, o que acaba por gerar uma lista de espera.



"Tem gente que acha que o dinheiro no Bolsa Família é gasto, mas não é. Pra se ter uma ideia, o programa injeta por ano na economia do estado R$ 1,15 bilhões e o Governo arrecada em cima disso", diz Roberto.



Nathalia Amaral e Maria Clara Estrêla