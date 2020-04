O mês de março registrou um novo recorde histórico no volume de precipitação este ano e como consequência da intensificação das chuvas, o nível dos rios que cortam Teresina acabou subindo consideravelmente. O Rio Poti, por exemplo, atingiu mais de uma vez sua cota de transbordamento, o que resultou em formação de áreas de alagamento. Somente em março, 121 famílias tiveram que deixar suas casas por conta destas inundações, segundo o balanço divulgado pela Defesa Civil Municipal. Essas famílias moravam em áreas de risco que já estavam sendo monitoradas pelo órgão.



Além das famílias atingidas, foram feitos nos três primeiros meses do ano 160 atendimentos nos Centros de Referência de Assistência Social (CRAS) e junto às Superintendências de Desenvolvimento Urbano (SDU’s) para acolher as famílias afetadas pela chuva. Ao todo, Teresina teve 15 residências atingidas por desabamentos durante este período.



Em um mês, 121 famílias deixaram suas casas por causa de alagamentos - Foto: O Dia



Os moradores destas casas foram encaminhados para outros locais seguros e incluídos nos programas de recebimento de cestas básicas, kits de acolhimento e kits de higiene, conforme a situação de vulnerabilidade verificada. Mas mesmo com a aproximação do fim do período chuvoso, a Defesa Civil Municipal segue monitorando as áreas mais sensíveis de Teresina.

“Continuamos monitorando os níveis das águas, através de boletins diários do Serviço Geológico do Brasil Geral e da constatação in loco por meio das réguas de medição, localizadas nos rios”, explica o representante da Defesa Civil de Teresina, tenente Antônio Linhares. As equipes referentes do órgão permanecem atuantes mesmo no período de quarentena.

A Defesa Civil Municipal pode e deve ser solicitada através de ligação gratuita para o 153. Mais informações sobre as ações da instituição podem ser conferidas no site e nas redes sociais da Semcaspi (Secretaria Municipal de Cidadania, Assistência Social e Políticas Integradas).

Maria Clara Estrêla