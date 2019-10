Em audiência, produtores irão cobrar parecer para PPP da 'estrada da soja'

Nesta quinta-feira (10) os produtores de soja do Piauí irão participar de uma audiência pública com deputados e representantes da iniciativa privada sobre suas demandas para o setor. Concentrado principalmente na região sul do estado, o cerrado que compreende a região produtora de soja ainda enfrenta dificuldades estruturais, que serão expostas nessa reunião.

De acordo com o presidente da Associação dos Produtores de Soja do Piauí (Aprosoja), Alzir Neto, as duas questões mais urgentes enfrentadas pelos produtores são a falta de infraestrutura (principalmente estradas) e a insegurança com relação a questão fundiária, onde muitas propriedades ainda são alvo de especuladores que invadam em praticam fraudes, como a grilagem de terras.

Os produtores irão dialogar com a frente parlamentar da agropecuária e esperam ter avanços nas solicitações já feitas. Esta é a primeira reunião da nova frente parlamentar com os produtores.

“É mais pra gente trazer as nossas demandas mostrar nossa realidade e que a casa se sensibilize e entenda a realidade de cada qual e possa propor melhorias como é o caso na parte de infraestrutura, regularização fundiária e tantas outras demandas também”, afirma Alzir.

Um dos pontos que devem ser abordados diz respeito a construção da PI-392, batizada pelos produtores como ‘a estrada da soja’. Segundo Alzir, a rota, que corta em grande parte o município de Baixa Grande do Ribeiro, já teve ordem de serviço assinada, recursos empenhados e até hoje encontra-se em sua totalidade na piçarra.



Alzir Neto, presidente da Aprosoja, fala sobre reivindicações que serão feitas aos deputados.(Foto: Elias Fontenele/O Dia)

Pela via é escoado 1/3 da produção de grãos do estado, cerca de 41 mil carretas de 7 eixos por ano. Para o trecho, os produtores chagaram até a propor fazer um convênio com o estado, para que arcassem com a metade dos custos e a execução da obra. O modelo de parceria já é comum em outros estados, como Mato Grosso e Paraíba.

“Conseguimos rebanhar um número de empresários que tem interesse e fomos para o governo com a proposta . [...] Acredito que agora é uma questão de formalidades, nós estamos aguardando esse parecer da PGE, aguardando o levantamento da Dra. Viviane Moura, que acreditamos que nos próximos 15 dias saia para nós vermos a forma de implementar isso aí”, diz o presidente da Aprosoja, Alzir Neto.

Na questão fundiária, os produtores querem ações mais enérgicas do governo a fim de afastar especuladores, que muitas vezes se utilizam de fraudes para se apossar de terras que já tem donos ou são devolutas.

“A proposta que nós levamos ao governo é que sobretudo proteja quem na terra produz, quem na terra está de boa-fé, gera riquezas, contribui com a sociedade, paga seus impostos e afaste o especulador e afaste essa figura que macula a imagem do produtor rural”, destaca.

Participam do encontro desta quinta-feira representantes do Executivo, Judiciário, Câmara Setorial do Agronegócio e Associação dos Produtores de Soja do Piauí.

Rodrigo Antunes