Eleição para desembargador: Campelo Filho quer uso de tecnologia para celeridade no TJPI

O uso das novas tecnologias para promover maior celeridade no Poder Judiciário é um dos compromissos assumidos pelo advogado Campelo Filho, candidato ao cargo de desembargador do Tribunal de Justiça do Piauí pelo Quinto Constitucional da Advocacia. Ele foi o entrevistado desta quarta-feira (29) do programa O Dia News, da O Dia Tv, que realizada diariamente sabatina com os candidatos.

Campelo Filho tem 26 anos de atuação na advocacia do Piauí. Assumiu várias funções na subseção da Ordem dos Advogados do Brasil no Piauí, como ouvidor-geral e presidente da Comissão de Direitos Humano. Na área acadêmica, possui mestrado em Direito Público, doutorado e pós-doutorado em tecnologia.

“Há uma necessidade de uma Justiça mais célere, mais justa e eficaz. Esse também é um objetivo da advocacia, que haja mais celeridade. O advogado que é representante do Quinto Constitucional ele precisa busca colaborar com o poder Judiciário”, reconheceu sobre a baixa produtividade do Judiciário piauiense apontado pelos números do Conselho Nacional de Justiça (CNJ).

Para ele, a efetividade da Justiça pode ganhar novas perspectivas com a utilização de novas tecnologia e uma gestão arrojada. A utilização das novas tecnologias e meu conhecimento de gestão vão contribuir para que o Tribunal de Justiça aprimore seu modelo de gestão e preste uma Justiça mais eficaz. Pretendo colaborar com os pares que lá estão”, afirmou.

Campelo Filho defendeu a escolha de advogados pelo Quito Constitucional ao enaltecer a advocacia pelo seu contato direto com o público e sua função de questionar direitos. “O advogado é essencial no Quinto pela maturidade profissional adquirida pelo exercício da profissão. A advocacia luta pelos direitos sociais, pela manutenção do estado democrático de direito, justamente porque o advogado é que leva as demandas sociais ao Judiciário quando um direito é violado”, finalizou.

