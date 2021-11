Dia da Santa Dulce: 13 de março pode virar feriado no próximo ano

O calendário de feriados pode ganhar uma nova data a partir do próximo ano. Isso porque a Comissão de Educação do Senado aprovou, no último dia (18), um projeto que cria o "Dia de Santa Dulce dos Pobres", feriado nacional que deverá ser celebrado no dia 13 de março. O projeto, de autoria do senador Ângelo Coronel (PSD-BA), segue para análise na Câmara dos Deputados.

O senador chegou a sugerir que o novo feriado fosse celebrado no dia 13 de outubro, dia em que a santa foi canonizada pela Igreja Católica, mas o relator da proposta, o senador Flávio Arns (Podemos-PR), manteve o feriado em 13 de março, data em que Irmã Dulce morreu, em 1992, em Salvador.

A religiosa baiana Maria Rita Lopes Pontes, a Irmã Dulce (1914-1992), foi canonizada pelo papa Francisco em 2019, se tornando a primeira santa brasileira, após ter dois milagres reconhecidos pela Igreja Católica. Com a canonização, Irmã Dulce passou a ser chamada de Santa Dulce dos Pobres.

Se aprovado, este será o segundo feriado nacional dedicado a uma santa da Igreja Católica. O primeiro é o feriado do dia 12 de outubro, em que é celebrado o Dia de Nossa Senhora Aparecida, padroeira do Brasil.

Compartilhar no

É permitida a reprodução deste conteúdo (matéria) desde que um link seja apontado para a fonte!