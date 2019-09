Desfile 7 de Setembro deve reunir 40 mil pessoas em Teresina

O tradicional Desfile Cívico Militar em homenagem aos 197 anos da Proclamação da Independência do Brasil acontecerá na Avenida Marechal Castelo Branco, a partir das 7h10, com o hasteamento das Bandeiras Nacional, Estadual, Municipal e Cerimônia do Fogo Simbólico da Pátria.



Às 7h30, inicia-se o desfile cívico com a participação de escolas públicas estaduais, municipais e particulares e terminará às 12h com o desfile da Polícia Militar do Piauí, Polícia Rodoviária Federal e Exército Brasileiro.

Leia também:

Feriado altera horário de funcionamento do comércio em Teresina

Segundo o tenente-coronel Sá Júnior, que atua na coordenação do Desfile Cívico Militar, a expectativa é reunir cerca de 40 mil pessoas assistir ao evento, que terá cinco mil pessoas desfilando entre crianças, estudantes e militares.





Apresentação começa a partir das 7h10 - Foto: O Dia



Interdição das ruas

Para a realização do desfile, a Superintendência Municipal de Transportes e Trânsito (Strans) interditará a Avenida Marechal Castelo Branco e as ruas adjacentes, a partir das 6h. A interdição total será a partir do viaduto da Higino Cunha até a curva do Centro de Aperfeiçoamento (Cefap). A Rua Jacob Almendra também será interditada.

O gerente de Operação e Fiscalização da Strans, Denis Lima, explica que os condutores devem procurar rotas alternativas nesta região. “Os motoristas podem acessar a Rua Goiás e Pinel, como rota alternativa. As outras vias estarão interditadas devido à grande quantidade de escolas e outros órgãos que participam do desfile. Para dar mais segurança e viabilizar o evento, bloqueamos algumas ruas”, disse.



Exército desfila durante o 07 de Setembro em Teresina - Foto: O Dia

Ônibus

O trajeto das linhas de ônibus que circulam pela Avenida Marechal Castelo Branco também será modificado. Os ônibus que fazem a linha 302 (Mocambinho/Assembleia), no sentido bairro/Centro, vão dobrar na Rua Jacob de Almendra e, em seguida, irão pela Rua Nina Rodrigues e pelas avenidas Pinel e Frei Serafim. No sentido Centro/bairro, os ônibus entrarão na Avenida Pinel e nas ruas Nina Rodrigues e Francisco Mendes, e seguirão pela Avenida Marechal Castelo Branco.

Além disso, todos os ônibus que vêm dos bairros com destino ao Shopping Rio Poty não passarão pela rua do contorno do shopping, mas sim pela Avenida Pinel e ruas Nina Rodrigues e Jacob de Almendra, e seguem pelas avenidas Miguel Rosa e Frei Serafim.

As vias serão liberadas por volta de 12h e os ônibus deverão voltar a sua rota normal a partir deste horário.

Isabela Lopes - Jornal O Dia