Feriado altera horário de funcionamento do comércio em Teresina

Lojas do Centro de Teresina, shoppings, supermercados e parques funcionarão em horário diferenciado neste sábado por conta do feriado de 7 de Setembro, Dia da Independência do Brasil.



O Sindicato dos Lojistas do Comércio do Estado do Piauí (Sindilojas/PI) informa que, por conta do feriado, as lojas do Centro estarão fechadas e as atividades retornam normalmente na segunda-feira (9), a partir das 8h.

Durante o feriado, as lojas do Teresina Shopping funcionarão apenas das 14h às 20h. O Espaço Família funcionará das 12h às 20h; lojas de alimentação e parques das 10h às 22h; cafeterias poderão funcionar das 14h às 22h. O Hiperbompreço ficará aberto das 9h às 22h; Smart Fit das 9h às 15h e os Cinemas abrem a partir das 10h30.

Já o Shopping Rio Poty funcionará em horário normal sábado, das 10h às 22h, assim como as cafeterias, praça de alimentação e espaços de lazer, que também funcionarão no mesmo horário, bem como o Cinepólis. Já a academia Bodytech permanecerá aberta das 9h às 14h.





O Parque da Cidadania e a Potycabana abrem normalmente neste sábado - Foto: Arquivo O Dia

Supermercados

Em virtude do feriado da Independência do Brasil, o Pão de Açúcar da Frei Serafim funcionará das 7h às 20h, o Pão de Açúcar São Cristóvão e Jóquei das 7h às 21h e o da Dom Severino das 7h às 22h. Já as lojas Extra e Assaí funcionam em horário normal, sendo o Extra Hipermercado das 7h às 0h, o Extra Supermercado das 7h às 22h e o Assaí das 7h às 22h.

Todas as lojas do Carvalho funcionarão em horário normal neste 7 de Setembro, exceto a do Shopping da Cidade, localizada no Centro de Teresina, que estará fechada.

Parques

Quem quiser aproveitar o feriado para visitar os parques da cidade também deve ficar atento aos horários de funcionamento. O Parque da Cidadania funciona em horário normal, das 5h30 às 10h e das 16 às 21h30min.

O Parque Nova Potycabana também funcionará normalmente, das 5h às 22h, fechando apenas entre às 12h e às 15h para manutenção.

Isabela Lopes - Jornal O Dia