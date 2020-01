Defesa Civil Municipal monitora 52 áreas após início das chuvas

A Defesa Civil Municipal de Teresina iniciou nesta segunda-feira (3) o trabalho de monitoramento das áreas de risco que sofrem com os efeitos das chuvas em todas as zonas na capital. Ao todo, 52 áreas estão sendo monitoradas para que seja feito o mapeamento das demandas e direcionamento das ações para as áreas mais críticas.

Segundo o coordenador da Defesa Civil, Deolindo Nascimento, o órgão vem realizando o monitoramento integrado com as Superintendências de Desenvolvimento Urbano (SDUs) e as Superintendências de Desenvolvimento Rural (SDRs). Tamém está sendo feita a verificação dos sistemas de drenagem e a limpeza em bueiros para evitar transtornos causados pelas chuvas.

Local em situação crítica. (Foto: Arquivo O Dia)

As equipes da Defesa Civil seguem visitando regiões afetadas e já traçaram um plano emergencial para atender aos locais em situação mais crítica, que são: Parque da Vitória, Parque Eliane e Irmã Dulce, na zona Sul; Vila Apolônio, Parque Brasil e Parque Alvorada, na zona Norte; Vila Mandacaru, Pedra Mole e Vila do Avião, na zona Leste; Pedro Balzi, Vila Verde e Deus Proverá, na zona Sudeste. Na zona rural, o acompanhamento será realizado no povoado Santa Luz, São Vicente e Cajazeira.

O trabalho da Defesa Civil está orientando os moradores quanto aos riscos da permanência nestas áreas, serviços de atendimento emergencial realizado pelo órgão e ainda sobre os requisitos para inclusão de famílias em situação de vulnerabilidade no Programa Cidade Solidária, um dos serviços socioassistenciais do município. A Defesa Civil reforça que a população deve notificar à equipe quaisquer ocorrências por meio de ligação gratuita no número 153.