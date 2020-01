Crimes de homicídio cresceram no interior do Piauí em 2019

Números divulgados nesta segunda-feira (13) pela Secretaria de Segurança, no Anuário de Segurança Pública do Piauí, apontam crescimento dos crimes de homicídio no interior do Estado.

Em 2018, a soma de Mortes Violentas Intencionais (MVIS) no interior foi de 298 casos. Em 2019, os registros saltaram para 348, o que representa uma evolução de 16,77%.

O anuário concluiu ainda que mais da metade (51,15%) dos homicídios do interior estão concentrados em apenas 18 municípios. No ranking, 13 cidades estão localizadas na região Norte, enquanto 5 estão no Sul.

Parnaíba registrou 28 crimes em 2019 e é considerada a cidade mais violenta. Em seguida aparecem Piripiri (20), Cocal (13), Esperantina (12) e Picos (12).

Crimes diminuem em Teresina

Por outro lado, Teresina registrou diminuição de homicídios no mesmo período. A quantidade caiu 25,31%. Já entre 2014 e 2019, os crimes foram reduzidos em 45,74%.

A queda das mortes na Capital fez com que os números absolutos em todo o Estado apresentassem redução. Segundo o anuário, a redução entre 2018 e 2019 foi de 5,14%, enquanto entre 2014 e 2019 a redução foi de 19,94%.

