Covid: número de casos registrados em janeiro é o maior desde agosto de 2021

O número de casos de covid-19 continua a crescer no Piauí. Segundo dados da Secretaria de Estado da Saúde (Sesapi), divulgados neste sábado (29), o mês de janeiro já contabiliza o maior registro de casos desde agosto do ano passado. Faltando ainda dois dias para finalizar o mês, 8.183 pessoas já testaram positivo para a doença, enquanto em agosto de 2021 foram registrados 6.841 novos casos.

Foto: GEA/Divulgação

Somente nas últimas 24 horas, 687 casos foram confirmados. Destes, 408 são mulheres e 279 são homens com idades que variam de 01 a 94 anos. Desde o início da pandemia, 342.655 pessoas já testaram positivo para a covid-19. O painel epidemiológico aponta ainda que, mesmo com a falta de insumos para a realização de testes para detectar a covid-19, a média móvel de casos está em alta no Piauí. Se comparada a média de casos nos últimos 7 dias em relação à média registrada duas semanas atrás, o aumento no número de casos da doença é de 324% no Estado.

O crescente número de casos tem refletido na ocupação de leitos no Estado. De acordo com o último boletim da Sesapi, 70% dos leitos clínicos estão ocupados em todo o estado. A taxa de ocupação dos leitos de UTI Covid é ainda maior, apenas 23 de 163 leitos de UTI ainda estavam vagos, ou seja, um percentual de 85,9% dos leitos já ocupados.

Apesar disso, o número de óbitos em decorrência da covid continua em estabilidade. Nas últimas 24 horas, quatro pessoas morreram para a doença. As vítimas eram das cidades de Campo Maior (50 e 86 anos), Parnaíba(105 anos) e Itaueira (60 anos). O estado já contabiliza 7.368 mortes provocadas pelo novo coronavírus.