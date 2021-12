Covid-19: sobe para 16 o número de casos confirmados da variante Delta no Piauí

Balanço do Centro de Informações Estratégicas em Vigilância em Saúde, da Secretaria de Estado da Saúde, com base em sequenciamentos genéticos realizados pelo Laboratório de Vigilância Molecular (LVM), FioCruz-PI, aponta que a variante Delta da Covid-19 está circulando no estado. Já são 16 casos confirmados até o momento.



No primeiro relatório de análises genômicas realizadas no Lacen, de 23 amostras investigadas, em 12 foram identificadas a variante Delta. Os pacientes são dos municípios de Agricolândia, Caldeirão Grande do Piauí, Jatobá e Teresina. Os outros quatro casos positivos já confirmados anteriormente foram analisados fora do estado.

Foto: Divulgação/Sesapi

De acordo com o secretário Florentino Neto, o sequenciamento é um instrumento de monitoramento do cenário epidemiológico. Como os exames passaram a ser realizados no Piauí isso permitirá a Sesapi ter um quadro mais fiel da situação da Covid-19 no estado. O trabalho é realizado através de uma parceria entre Sesapi, através do Lacen e Fioicruz/Piauí.

“ Até então, esses exames eram encaminhados para laboratórios de referência em outros Estados, o que demandava bastante tempo, atrasando as respostas de saúde pública para enfrentar a pandemia. Agora, poderemos atuar com mais rapidez e traçar estratégias para barrar a circulação dos vírus ”, destaca o gestor.

Para o Superintendente de Atenção à Saúde, Herlon Guimarães, o crescimento da proporção de casos da variante Delta entre as amostras analisadas serve de alerta para os órgãos de saúde. É que, segundo ele, a quantidade de amostras presentes em cada "rodada" de estudo — cerca 96 amostras em um prazo de duas semanas —, o índice sugere que o número real de casos da variante pode ser superior.

Por isso, ele chama atenção para as medidas já conhecidas pela população para combater a pandemia do coronavírus, como o uso de máscara de proteção, que é obrigatório no Piauí; a higienização das mãos; o distanciamento social e a vacinação contra a Covid-19. “O Governo do Estado, através de Sesapi, tem feito o seu dever de casa no combate à pandemia. Agora, pedimos a população para continuar se protegendo e evitando aglomerações, principalmente neste final do ano, que é um período festivo”, completa.