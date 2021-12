Piauí terá menor prejuízo econômico com a redução de feriadões em 2022

Com menos feriados nacionais caindo em dias úteis em 2022, as perdas do comércio tendem a ser menores do que em 2021. É o que aponta a pesquisa realizada pela Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (CNC). Segundo a análise, neste ano, o comércio varejista sofreu um prejuízo de R$ 22,11 bilhões, enquanto em 2022 a previsão é que as perdas sejam 22% menores (R$ 17,25 bilhões).



No Piauí o indicativo para 2022 é de manutenção do crescimento. O último balanço divulgado apontou que nos primeiros seis meses de 2021 ocomércio varejista acumulou um considerável crescimento de 22,4%, registrando o segundo maior incremento do país, de acordo com a Secretaria de Planejamento do Estado.

Atualmente, o calendário nacional conta com nove feriados nacionais: Dia da Confraternização Universal (1º de janeiro), Paixão de Cristo (Sexta-feira Santa), Tiradentes (21 de abril), Dia do Trabalhador (1º de maio), Independência do Brasil (7 de setembro), Nossa Senhora Aparecida (12 de outubro), Dia de Finados (2 de novembro), Proclamação da República (15 de novembro) e Natal (25 de dezembro). Carnaval e Corpus Christi são considerados dias de ponto facultativo.

Em 2021, excetuando-se o Dia do Trabalhador e o Natal (ambos celebrados em sábados, dia de expediente reduzido no varejo), os demais feriados nacionais ocorreram em dias úteis para o comércio, impactando a rentabilidade do setor. Em 2022, as duas datas cairão em domingos e o Dia da Confraternização Universal será em um sábado, reduzindo a sete o número de feriados em dias úteis. Já Piauí terá 10 feriados em dias úteis em 2022; confira a lista.

Cada feriado em dia útil gera um prejuízo R$ 2,46 bilhões ao varejo, reduzindo a rentabilidade anual média do setor comercial como um todo em 1,29%. E, considerando todas as atividades econômicas, provoca um impacto de R$ 10,12 bilhões na geração do Produto Interno Bruto (o equivalente a 0,12% do PIB anualizado). Sendo assim, os feriados de 2022 deverão impactar o excedente operacional do comércio em 9,0%.

O presidente da CNC, José Roberto Tadros, lembra que há dois lados da situação. “Apesar de favorecer atividades econômicas específicas, como as turísticas por exemplo, para boa parte dos demais setores da economia a maior incidência de feriados em dias úteis tende a gerar prejuízos, por conta da queda no nível de atividade ou pela elevação dos custos de operação”, afirma Tadros.

FOTO: Arquivo ODIA

Hiper e supermercados devem ser os mais afetados

Ainda de acordo com a pesquisa, os ramos de atividade em que a relação entre folha de pagamento e faturamento se mostra mais elevada tendem a sofrer os maiores impactos. A estimativa é que, juntos, os segmentos de hiper e supermercados (R$ 3,33 bilhões); de vestuário e calçados (R$ 2,83 bilhões) e o comércio automotivo (R$ 2,63 bilhões), que concentram 55% das folhas de pagamento do comércio varejista brasileiro, respondam por mais da metade (51%) das perdas.

O economista da CNC responsável pela pesquisa, Fabio Bentes, destaca a maneira como isso comprime as margens de operação do varejo. “Por mais que as vendas possam ser parcialmente compensadas nos dias imediatamente anteriores ou posteriores, o peso relativamente elevado da folha de pagamento na atividade comercial é a principal fonte dos prejuízos impostos pelos feriados”, informa o economista.

Cenário Piauiense

A última Pesquisa Mensal de Comércio (PMC), publicação realizada pelo IBGE, produz indicadores que permitem acompanhar o comportamento do comércio varejista e seus principais segmentos. São pesquisadas empresas formalmente constituídas, que possuam 20 ou mais pessoas ocupadas e que têm o comércio varejista como atividade principal. Os indicadores da pesquisa são disponibilizados em dados mensais, e analisados, levando em consideração o acumulado semestral (de janeiro a junho – 1° semestre) e o acumulado de12 meses.

Segundo dados da PMC, o Comércio Varejista do Estado do Piauí apontou crescimento de 22,4% no 1° semestre de 2021 e o acumulado em 12 meses incremento positivo de 19,4%, sendo o 2°melhor desempenho do país no semestre. O Brasil mostrou variação positiva de 6,7% no semestre e de 5,9% em 12 meses.

Em comparação com o 1° trimestre, o comércio varejista do Piauí havia apresentado um aumento de 11,4% e o acumulado em 12 meses era de 9,4%. O Brasil apresentou queda de 0,6% e de crescimento de 0,7% no acumulado em 12 meses. O Piauí manifestou o melhor desempenho entre todos os estados do país no período referido. Das 27 Unidades da Federação, 24 apresentaram resultados positivos e 3 negativos para o volume de vendas do comércio varejista durante o 1° semestre de 2021. Segundo as regiões, os melhores resultados foram obtidos por:

• Amapá, na região Norte (33,5%);

• Piauí, na região Nordeste (22,4%);

• Mato Grosso do Sul, na região Centro-Oeste (7,0 %);

• Espírito Santo, na região Sudeste (10,4%);

• Santa Catarina, na região Sul (3,8%).

É permitida a reprodução deste conteúdo (matéria) desde que um link seja apontado para a fonte!

Compartilhar no

Com informações Confederação Nacional do Comércio