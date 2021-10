Covid-19: Piauí distribui mais 356 mil doses de vacinas nesta terça (26)

Os municípios do Piauí começam receber nesta terça-feira (26) mais um lote de vacinas contra a Covid-19, anunciou a Secretaria de Estado da Saúde (Sesapi). Serão distribuídas 356.870 doses para as regionais de saúde que, por sua vez, despacham os imunizantes para as secretarias municiais de saúde.

Leia também: Alunos do 5º ao 9º Ano retornam hoje para aulas presenciais obrigatórias no Piauí

A Sesapi explicou que as vacinas serão utilizadas para aplicação da primeira e segunda dose e ainda a doses de reforço. Do total, são 246.870 doses da Pfizer/BioNTech e 110.000 vacinas AstraZeneca/Fiocruz. As regionais de Teresina, Piripiri, Campo Maior, Parnaíba e Barras já receberam 31.615 dessa remessa.

Foto: Divulgação / Sesapi

A diretora de Atenção à Saúde, Cristiane Moura Fé, explicou que as doses chegam a Teresina por via aérea, são armazenas e distribuídas por via terrestre para o interior do Piauí. “Como recebemos vacinas duas, três vezes na semana, juntamos os lotes e enviamos para o interior em uma única remessa semanal”, disse.

Com a distribuição, a vacinação contra a Covid-19 deve avançar nos municípios. De acordo com a Sesapi, 70% da população do Piauí já está imunizada com a primeira dose ou com a dose única . O vacinômetro registra que foram aplicadas 3.780.269 doses de imunizantes, sendo que destas mais de 2.297.040, são de primeira dose e 1.457.833 de segunda dose e dose única.

Compartilhar no

Com informações da Sesapi

É permitida a reprodução deste conteúdo (matéria) desde que um link seja apontado para a fonte!