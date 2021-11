Covid-19: Novo teste de Wellington Dias confirma diagnóstico da doença

O novo teste feito como contraprova confirmou o diagnóstico positivo de covid-19 do governador Wellington Dias. O teste do tipo PCR foi realizado na Escócia e o resultado foi divulgado nesta sexta-feira (12). Com o diagnóstico positivo, o chefe do Executivo ficará em quarentena no Reino Unido por um período de 10 dias, cumprindo as normas locais de segurança sanitária.

Foto: Divulgação/Ccom

Na tarde de ontem (11), a Coordenadoria de Comunicação do Governo do Piauí havia informado que o governador havia testado positivo para a doença, em um primeiro exame, durante procedimentos obrigatórios feitos diariamente no evento da COP26, que acontece em Glasgow, na Escócia.

Em nota, a Coordenadoria de Comunicação informou que o governador segue apenas com sintomas leves da doença e mantém todos os cuidados recomendados pelos médicos locais. Além do governador, todos os demais membros da delegação piauiense foram submetidos a testes RT-PCR e terão os resultados emitidos nas próximas 24 horas. Caso os testes Swab Rápido apresentem resultados negativos, os integrantes do grupo piauiense retornam ao estado tão logo concluam as agendas previstas no evento da COP26, em Glasgow.

