Covid-19: Campinas do Piauí já atingiu 52% da população vacinada com a 1ª dose

O município de Campinas do Piauí, localizado no Centro-Sul do Estado, a 383 Km de Teresina, já atingiu os 52,15% da população vacinada com a 1ª dose contra Covid-19. Os dados são do Painel de Vacinação da Secretaria de Estado da Saúde (Sesapi), que leva em consideração a quantidade de habitantes do município, proporcionalmente.



Até esta quinta-feira (17), 2.927 pessoas já receberam a 1ª dose em Campina do Piauí. Porém, apenas 9,58% (538) pessoas foram imunizadas com a 2ª dose. Ao todo, 3.465 doses foram aplicadas no município. Segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), em 2020, a população estimada do município era de 5.620.



A cidade de São Félix do Piauí é o segundo município com o maior percentual de pessoas que receberam a 1ª dose: 44,83% (1.319). No dia 11 de junho, o município liderava entre as cidades com maior percentual de pessoas imunizadas com a primeira dose contra a Covid-19 (40,18%). Na época, Campinas do Piauí ocupava o terceiro lugar no ranking.



Segunda dose



Já a cidade de Santa Cruz do Piauí libera a lista dos municípios que já aplicaram a segunda dose da vacina (proporcionalmente ao número de habitantes). A cidade segue com 20,82% da população completamente imunizada, o que representa 1.299 pessoas que receberam a 2ª dose do imunizante.



Logo atrás está a cidade de Pajeu do Piauí, com 18,88% (640) da população completamente imunizada. No município, 1.583 doses já foram aplicadas, somando a primeira com a segunda dose.



