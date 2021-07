COVID-19: São Félix do Piauí atinge 40% da população vacinada com primeira dose

O município de São Félix do Piauí ultrapassou a marca de 40% da população vacinada com a primeira dose dos imunizantes contra a Covid-19. Os dados do vacinômetro da Secretaria de Estado da Saúde (Sesapi) apontam que esse é o município do Piauí que mais vacinou proporcionalmente ao número de habitantes.

Ao todo, São Félix do Piauí tem uma população de 2.932 habitantes. De acordo com a última atualização da Sesapi na tarde desta sexta-feira (11), a cidade já havia aplicado a primeira dose em 1.182 pessoas, o que representa 40,18% dos moradores. O município também é o que mais aplicou a segunda dose proporcional. Já são 532 pessoas que completaram o ciclo da imunização, ou 18,08% dos habitantes.

Logo em seguida, aparece o município de Prata do Piauí, que já vacinou 39,13% da sua população com a primeira dose e 17,84% com a segunda dose das vacinas. O ranking segue com Campinas do Piauí (38,73%), São João da Varjota (37,23%) e Vera Mendes (37,37%). O Portal O Dia averiguou que outras 12 cidades já chegaram em 30% dos moradores imunizados com a primeira dose.

Em números absolutos, Teresina é o município que mais vacinou. A Capital já aplicou 308.598 doses somando a primeira e segunda dose. Na sequência vem Parnaíba, com 30.700 doses; Picos, com 26.623 doses; Piripiri, com 19.648; e Campo Maior, com 17.190.

Segundo a Sesapi, o Piauí já aplicou um total de 1.003.854 vacinas, sendo 700.477 da primeira dose, o que representa 21,35% da população, e 303.377 da segunda dose, ou 9,25% da população.

Em declarações recentes, o governador Wellington Dias afirmou que a estimativa é que até o mês de outubro toda a população acima de 18 anos esteja imunizada contra o novo coronavírus no estado. Nesta semana, a Sesapi já a anunciou a vacinação dessa faixa etária de acordo com a chegada de novos lotes de vacinas.

