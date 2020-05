Covid-19: 41,8% dos leitos de UTI estão ocupados no Piauí

No último boletim epidemiológico de Covid-19 divulgado pela Secretaria do Estado da Saúde (Sesapi) nesta quinta-feira (07), o Piauí chegou a 1.131 casos confirmados e 275 pacientes internados com a doença, sendo que 82 estão internados em leitos de Unidades de Terapia Intensiva (UTIs), o que corresponde a 41,8% dos leitos.



Segundo o relatório, 68 (45,3%) dos leitos ocupados são da capital e 14 (30,4%) do interior. Além disso, 49 dos leitos de UTI ocupados são da rede pública e 33 da rede privada. Atualmente, o Estado conta com 196 leitos, sendo 150 em Teresina e 46 no interior do Estado. Desse total, 130 leitos de UTI estão na rede pública e 66 na rede privada.

O Piauí conta com 1002 leitos destinados a atender pacientes com Covid-19, tanto da rede privada como pública, municipal e estadual. Desse total, 275 (27,4%) estão ocupados e 727 (72,6%) estão disponíveis. Os leitos estão divididos entre 767 leitos clínicos; 196 leitos de UTI e 39 de estabilização.

Quanto aos leitos clínicos (767), 467 estão localizados na Capital, Teresina, e 300 no interior do Estado. Do total, 578 dos leitos clínicos estão na rede pública de saúde e 189 na rede privada.



Ainda com relação aos leitos clínicos, dos 767 disponíveis, 577 (75,2%) estão livres e 190 (24,8%) estão ocupados, sendo que 151 (32,3%) leitos estão na Capital e 39 (13%) no interior do Estado. Dos 190 pacientes, 108 estão na rede pública e 82 na rede privada.

No Piauí há 39 leitos de estabilização. Do total, 12 leitos estão na capital e 27 leitos no interior, sendo que 34 são da rede pública e 05 da rede privada. Apenas 03 (7,7%) leitos estão ocupados, sendo 02 em Teresina e 01 no interior, todos na rede pública de saúde.

O secretário de Saúde do Piauí, Florentino Neto, destacou que do dia 05 para o dia 06 de maio, o Estado registrou o maior número de de casos de Covid-19. Foram 102 casos registrados em apenas 24 horas.

“Estamos com a maior taxa de ocupação dos leitos clínicos, de leitos de UTI e tivemos o maior número de casos confirmados em um único dia. Os óbitos constituem um fato que nos entristece e nos preocupa, por isso estamos continuando nossas ações de estruturação da rede. Praticamente todos os dias conseguimos adicionar mais leitos de Terapia Intensiva no Piauí. Em toda a história do Piauí nós construímos uma quantidade de leitos e agora, exclusivo para a Covid-19, nós já ultrapassamos esse número de leitos, mais de 235 leitos já estão disponíveis para a Covid-19 e estamos na luta para ampliar e que possamos garantir atendimento a todos”, enfatiza.



Dos 224 municípios piauienses, 83 (37,1%) cidades estão com casos de coronavírus confirmados, sendo que 17 desses municípios tiveram casos confirmados e óbitos; 141 (62,9%) cidades ainda não registraram a doença.

Leitos nos hospitais

O Piauí conta hoje com 46 hospitais em todo o Estado atendendo pacientes com Covid-19, entre a rede pública e privada. A capital, Teresina, é a cidade com maior número de hospitais equipados para atender o coronavírus, com 19 unidades.

O Hospital de Urgência de Teresina (HUT) é o que tem mais leitos clínicos (89); 26 leitos UTIs, dos quais 07 (26,9%) estão ocupados e 03 leitos de estabilização, sendo que 02 (66,7%) estão ocupados. A Unimed conta com 66 leitos clínicos para atender pacientes com Covid-19, sendo que 31 (51,7%) estão ocupados; 20 leitos de UTI, sendo que 07 (35%) estão ocupados e 04 leitos de estabilização.



Já o Hospital Getúlio Vargas (HGV) possui 55 leitos clínicos, sendo que 10 (18,2%) estão ocupados e 20 leitos de UTIs, com 08 (40%) vagas ocupadas. O Prontomed conta com 47 leitos clínicos, sendo que 41 (87,2%) dos leitos estão ocupados; 20 leitos de UTI, sendo que 18 (90%) estão ocupados e 01 leito de estabilização.

O Hospital Universitário da Universidade Federal do Piauí (HU-UFPI), filiado à Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares (Ebserh), dispõe de uma ala utilizada no atendimento exclusivo de casos suspeitos ou confirmados de Covid-19, com 35 leitos, sendo, inicialmente, 20 de enfermaria e 15 de Unidade de Terapia Intensiva (UTI). Segundo o relatório da Sesapi, há 09 leitos de UTIs disponíveis e todos estão ocupados.

O hospital esclareceu que não haveria possibilidade de destinação de novas áreas para assistência exclusivamente a pacientes acometidos pelo novo coronavírus, uma vez que o HU-UFPI continua prestando assistência a outros casos, recebendo pacientes regulados e encaminhados pelo gestor do Sistema Único de Saúde (SUS) no Piauí.

