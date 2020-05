Ministério da Saúde habilita o custeio de mais 25 leitos de UTI em Teresina

O Ministério da Saúde (MS) anunciou o custeio de mais 25 leitos de Unidades de Tratamento Intensivo (UTI) em Teresina, para atendimento exclusivo de pacientes em quadros graves ou críticos do novo coronavírus (Covid-19). O aporte financeiro será é de R$ 3,6 milhões.



Dessa forma, o Instituto de Doenças Tropicais Natan Portela e a Maternidade Dona Evangelina Rosa receberão cada um o total de R$ 1,4 milhão para a manutenção de dez leitos de UTI, enquanto o Hospital Infantil Lucídio Portella será contemplado um investimento de R$ 720 mil, para pagamento de despesas referentes a cinco leitos.



O aporte financeiro para a instalação destes leitos de UTI será é de R$ 3,6 milhões - Foto: Divulgação



As portarias que autorizam o pagamento já foram publicadas em edição extra do Diário Oficial da União da última quarta-feira (6) e anunciadas pelo ministro Nelson Teich. “Ajustamos a distribuição de acordo com a necessidades mais urgente dos estados”, disse.

Como o Hospital Getúlio Vargas (HGV) já havia sido contemplado com o credenciamento de 20 leitos de UTI, a capital passa a ter 45 unidades financiadas integralmente com recursos federais. No interior do estado, os hospitais regionais de Picos e Oeiras foram beneficiados com com dez leitos cada.

Até agora, o montante aplicado pelo MS na estrutura hospitalar do Piauí para combate a pandemia foi pouco mais de R$ 9,4 milhões. Ao todo, a pasta está liberando mais de R$ 85,1 milhões para custeio de leitos em todo o país.

Breno Cavalcante