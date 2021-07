Consultoria gratuita ajuda empresários para retomada pós-pandemia

Com o avanço da vacinação contra a Covid-19 no Piauí, a consequente queda de novos casos confirmados e a redução de óbitos em decorrência do novo coronavírus, o setor empresarial vive grande expectativa para o momento de retomada no pós-pandemia. Ao mesmo tempo, a incerteza para os diversos setores da economia causa apreensão para os líderes empresariais.

Uma iniciativa do Sebrae-PI tem levado consultoria gratuita para empresários que se preparam para essa retomada dos negócios. O Sebrae na sua Empresa objetiva realizar uma análise das empresas e apresentar um conjunto de ações que serão importantes, como o marketing digital e a eficiência dos processos produtivos.

Foto: Jailson Soares / O Dia

A analista do Sebrae-PI, Rosângela Pires, explica que tanto as empresas que já estavam no mercado na chegada da pandemia, bem como aqueles que surgiram durante este período tiveram problemas de gestão. Ela enaltece a consultoria especializada e aponta efeitos positivos que esse ajuda pode trazer para o negócio.

“Um estudo evita a empresa a quebrar logo no início. Começar uma empresa com um bom plano de negócio, com uma gestão orientada, com colaboradores capacitados com certeza os riscos são bem menores. O Sebrae na sua Empresa é vai te direcionar para um agente de negócio que vai apontar os problemas e as soluções para sua empresa’, destacou.

Para participar, o empreendedor pode agendar uma vista do agente de negócios gratuitamente através do site do Sebrae-PI , pelo contato 0800 570 0800.

