Dia dos Pais: comércio espera aumento de 5% nas vendas; veja horário das lojas

O Dia dos Pais, comemorado no próximo dia 08 de agosto, já se consolidou como uma das datas mais rentáveis para o comércio varejista. Com o avanço da vacinação e a redução do número de óbitos e pessoas infectadas pelo coronavírus, a expectativa dos lojistas é que nos próximos dias o setor registre um aumento nas vendas na ordem de 5% a 6%, comparado ao ano passado, quando as lojas estavam retomando as atividades presenciais após longos meses de fechamento por conta da pandemia.



De acordo com o presidente do Sindicato dos Lojistas do Piauí (Sindilojas-PI), Tertulino Passos, o setor está se recuperando e os lojistas estão otimistas com a melhoria nos indicativos de vendas por conta da data.



“A vacinação está deixando a população mais tranquila e confiante, consequentemente as pessoas estão visitando mais as lojas para realizar suas compras. Então, com esse avanço, nós acreditamos em um crescimento de vendas na semana do Dia dos Pais, que inicia no próximo dia 01 de agosto”, ressaltou.



(Foto: Ascom/Sindilojas)

Lembramos que o segmento lojista é responsável por um grande número de contratações, diante deste fato o Sindilojas-PI tem reforçado a importância da compra no comércio local para a circulação da renda e manutenção dos empregos. Com a proximidade da data, os lojistas estão renovando o estoque de produtos e trabalhando com o intuito de oferecer descontos especiais para atrair a atenção dos clientes.

“Nessa época, os presentes mais procurados são: as roupas, perfumes, calçados e acessórios masculinos, como cintos, carteiras, relógios e meias. Mas, outros setores como os eletrônicos, também são procurados para presentear os papais mais atentos ao mundo virtual. Os consumidores podem fazer as compras com toda a segurança, pois as lojas seguem rigorosamente todas as medidas para a contenção da pandemia. A expectativa é bastante animadora para incrementar o faturamento das empresas”, disse o presidente do Sindilojas-PI.

Funcionamento



Durante a semana, as lojas do Centro e dos bairros funcionam até as 17h, as da zona leste até 20h, e os shoppings estão abrindo nos seguintes horários: Shopping da Cidade (8h às 17h), Teresina Shopping (10h às 22h), Rio Poty (10h às 22h), Riverside (9h às 21h).



No sábado, as lojas do Centro e dos bairros abrem até as 15h00, e as da zona leste até 20h. E no domingo, as lojas do Centro e da zona leste estão fechadas e a dos bairros abrem até as 15h.



Já os shoppings estarão funcionando nos seguintes horários, no sábado: Shopping da Cidade (8h às 14h), Teresina Shopping (10h às 22h), Rio Poty (10h às 22h), Riverside (9h às 21h). E no domingo: Teresina Shopping (14h às 20h), Rio Poty (14h às 21h), Shopping da Cidade e Riverside (fechados).

Os horários de funcionamento do comércio podem ser conferidos semanalmente nas redes sociais do Sindilojas-PI: instagram (@sindilojaspiaui) e facebook (facebook.com/sindilojaspi ).

