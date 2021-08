Concurso: PM-PI amplia vagas e inscrições encerram nesta quinta (26)

Durante solenidade de início das obras da Companhia de Polícia Militar, em Demerval Lobão, realizada nesta quarta-feira (25), o secretário estadual de Fazenda, Rafael Fonteles, anunciou a ampliação de vagas no concurso da PM, que encerra nesta quinta-feira (26).



O certame previa 650 vagas para soldados e agora será ampliado para 1 mil, e 40 vagas para oficiais. O anúncio oficial ainda será feito pelo governador do Estado, Wellington Dias (PT).





(Foto: Divulgação/PM-PI)

O edital do concurso da PM está disponível no site do Nucepe (Núcleo de Concursos e Promoção de Eventos do Estado), que irá promover o certame. O valor das inscrições são de R$120 para o cargo de oficial e de R$90 para soldado.



Os candidatos que foram doadores de sangue, de medula óssea, que trabalharam como mesário ou colaboraram nas eleições realizadas pela Justiça Eleitoral, estão desempregados ou têm renda familiar igual ou inferior a um salário mínimo podem solicitar a isenção da taxa de inscrição.



Cargo de oficial:

a) o candidato deve ter bacharelado em Direito;

b) Carteira Nacional de Habilitação na categoria AB;

c) idade mínima de 21 anos e máxima de 35 anos (no período de inscrições);

Cargo de soldado:

a) o candidato deve ter nível médio completo;

b) CNH na categoria AB;

c) idade mínima de 18 anos e máxima de 35 anos (no período de inscrições).

Os salários vão de R$3.470,00 a R$6.140,00. As provas serão realizadas nos dias 15 e 22 de agosto para os cargos de oficial e soldado, respectivamente.



